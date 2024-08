O que se sabe sobre estupro coletivo contra adolescente de 13 anos em SP

No dia em que ocorreu o abuso, a adolescente havia marcado um encontro com o "namorado". Ele contratou um mototáxi para buscá-la em casa e levá-la até um endereço na Vila Sônia para uma casa que havia sido "emprestada" a ele, segundo informações da Polícia Civil.

O jovem queria que ela tivesse relações com ele e outro rapaz. A adolescente negou, mas foi ignorada. Segundo Bonella, ela manteve relação com um deles após ingerir bebida alcoólica.

A delegada conta que outros rapazes chegaram na residência. A vítima foi estuprada por um grupo de oito pessoas, que a forçaram a ingerir mais bebida alcoólica. Em seguida, ela foi levada para outro endereço ainda não identificado pela polícia, onde foi abusada por mais três pessoas.

A mãe de uma colega da adolescente descobriu o crime ao assistir um vídeo da vítima sendo violentada e avisou a família. Antes disso, ela permaneceu dois dias sem dar notícias e o desaparecimento foi reportado à polícia.

A polícia continua analisando os vídeos do crime que circularam nas redes sociais para identificar os outros agressores. Como a vítima tem 13 anos, o caso foi registrado como estupro de vulnerável, crime previsto no Código Penal que tipifica qualquer pessoa que mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena prevista para crime é de oito a 15 anos de reclusão. Divulgar cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável também é crime, com pena prevista de um a cinco anos.

Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande. A polícia continua realizando diligências para identificar e prender todos os suspeitos envolvidos. "Detalhes adicionais sobre a ocorrência serão preservados em razão da natureza do caso e por envolver menor de idade", informou a pasta.