Advogado e filho de candidato é morto a tiros em frente de escritório em SP

Um advogado de 25 anos foi morto a tiros na frente do seu escritório na manhã de quarta-feira (28) na região do Parque Três Marias em Taubaté, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

A vítima foi identificada como Leonardo Bonafé. Ele é filho do advogado Flávio Bonafé (MDB), candidato a prefeito de São Luiz de Paraitinga (SP), na região do Vale do Paraíba.

Leonardo estava dentro do carro dele quando foi atingido pelos disparos. Os tiros foram disparados de outro automóvel, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.