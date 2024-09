Quanto Suzane vai ganhar e o que vai fazer se passar em concurso do TJ-SP?

Suzane foi condenada por arquitetar o assassinato dos pais. O então namorado da jovem, Daniel Cravinhos, matou Manfred e Marísia junto com o irmão Cristian, na casa da família Von Richthofen, em outubro de 2002. Suzane foi considerada a responsável intelectual pelo crime e permitiu o acesso dos irmãos Cravinhos à residência. Segundo a investigação, a intenção do trio era tomar posse da herança das vítimas.

Ela conseguiu deixar a prisão depois de a Justiça ter concedido a progressão de sua pena para o regime aberto, em 2023. Suzane cumpria pena na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP).

Suzane pode trabalhar. Cumprindo pena em liberdade, Suzane é obrigada a ficar em casa entre as 20 horas e as 6 da manhã, mas pode trabalhar fora no restante do dia. Regras internas do TJ-SP, no entanto, podem barrar a nomeação de Suzane caso ela seja aprovada neste concurso.

*Com informações do Estadão