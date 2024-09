'São 5.300 inquéritos policiais aberto sobre as queimadas', diz Lewandowski

Levantamento apresentado pela ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva, até o dia 15 de setembro, houve 690 incêndios no país —298 foram extintos, 179 estão controlados, 108 estão sendo combatidos e 106 não contam com nenhuma forma de combate, devido a situações de difícil acesso.

Assim, como outros integrantes do governo Lula, Lewandowski também defendeu o endurecimento das penas dos crimes ambientais.

"As previstas são pequenas, administrativas. O processo de investigação demora tanto que o crime prescreve. A primeira providência que estamos tomando é que sejam mais duras para queimadas propositais e que não haja prescrição", afirmou.

Em caso de lesões humanas ou morte de animais, ele acredita que seja fundamental que a punição preveja um agravamento.

Lewandowski disse ainda que seu órgão é técnico, mas que, ouvindo a PF, já fez um parecer sobre o endurecimento das penas dos crimes ambientais.

Mudança nas leis para punir queimadas

Com o país respirando a fumaça das queimadas e com o presidente Lula (PT) tendo que administrar os danos à imagem do governo às vésperas do discurso na ONU (Organização das Nações Unidas), algumas frentes estão sendo desenhadas no Palácio do Planalto para tentar endurecer as penas contra os incêndios.