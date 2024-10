Previsão do tempo: onde vai chover no domingo de eleição?

A previsão para a capital paulista no domingo é mínima de 14°C e máxima de 24°C.

No Rio de Janeiro, o sol também volta a predominar na cidade e em todo o estado, mas com presença de muitas nuvens. Na capital, a mínima será de 18°C e a máxima, de 25°C.

Já em Belo Horizonte, a temperatura deve baixar um pouco no sábado, com dia quente no domingo: acima dos 30°C e sem perspectiva de chuva.

A recomendação é ir votar com roupas leves e usar protetor solar, além de manter a hidratação com água para enfrentar possíveis filas nos locais de votação.

Onde vai chover

Um pouco de chuva deve cair nas áreas próximas ao litoral do Sul, do Sudeste e de parte do Nordeste, devido à passagem de duas frentes frias que vão aumentar a nebulosidade. A região Norte também podem ter pancadas de chuva pela junção do calor com o ar úmido.