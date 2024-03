Calor 'sufoca' moradores do Rio: 'Até o ventilador superaqueceu e queimou'

Mesmo com a chegada do outono, é possível que moradores do Rio e redondezas continuem enfrentando altas temperatura ao longo das próximas semanas, segundo Wanderson Luiz Silva, meteorologista e professor UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). A estação é marcada pelo clima ameno, mas este ano a previsão é de temperaturas acima da média no outono em boa parte do pais.