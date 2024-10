Base da PM em área do PCC que concentrou Operação Verão é atacada a tiros

Ataque ocorre um mês após PCC planejar ataques a policiais penais. O MP confirma a apreensão dos bilhetes no sistema prisional e está checando a veracidade ou não do conteúdo do "salve", como é chamado o recado para faccionados em liberdade. A informação foi divulgada por Josmar Jozino, colunista do UOL.