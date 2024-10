TCE-RJ mandar suspender pagamentos a laboratório do caso de órgãos com HIV

O conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio), determinou, nesta quinta-feira (31), que o governo estadual suspenda os pagamentos ao laboratório PCS LAB Saleme. A empresa foi responsável por laudos errados que contaminaram com HIV pelo menos seis pacientes.

O que aconteceu

A notificação é enviada ao atual diretor executivo da Fundação Saúde, Marcus Vinicius Dias, responsável pela gestão da saúde no estado. "As condutas do laboratório e dos gestores públicos corresponsáveis apresentam um potencial de causar danos de ampla magnitude ao erário, com repercussões duradouras para a Administração Pública e para a sociedade", escreveu o conselheiro.

Entre as determinações está o envio dos contratos que envolviam os exames com falhas, incluindo as justificativas para a terceirização dos serviços. A decisão também mantém o afastamento de João Ricardo da Silva Pilotto e de Alessandra Monteiro Pereira de qualquer cargo que possa interferir em contratos da Fundação Saúde. Os dois ocupavam cargos de direção da entidade.