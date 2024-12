Sakamoto: Governo de SP protege PM que mata porque eleitor bate palma

Temos um governo que foi respondendo de forma reativa de acordo com a pressão popular de um grupo específico, que é o de seus próprios eleitores. Vemos o governo do estado de São Paulo implementar uma política de alta letalidade desde o ano passado. Houve as Operações Verão e Escudo, que foram muito piores do que jogar uma pessoa da ponte.

Este caso do homem arremessado é chocante, mas não tanto quanto onze tiros nas costas. Naquele caso, 'tudo bem' porque ele estava roubando um Omo. Vocês entendem o nível de doentia da nossa sociedade? A PM de Tarcísio está matando preto pobre a torto e a direito. Houve inocentes mortos também. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bergamo: Tarcísio precisa controlar a polícia ou será engolido por ela

Se o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) não mostrar pulso firme diante da escalada dos casos de truculência da Polícia Militar, acabará dominado pela corporação, disse a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo.

Vimos como foi o governo de João Doria, que começou sua gestão com um discurso de polícia forte. Em pouco tempo, houve um massacre em Paraisópolis, com a polícia matando jovens inocentes. O que o governador percebeu: ou ele controlava a polícia ou ela o controlaria e o engoliria.