Homem sofre hemorragia em caverna a mil metros de profundidade na Turquia

O que se sabe:

As equipes de resgate turcas estão correndo para salvar um americano que desenvolveu hemorragia interna enquanto explorava uma caverna a mais de mil metros abaixo do nível do solo, segundo o jornal The Guardian.