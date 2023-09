Atentado a bomba mata ao menos 52 pessoas em evento religioso no Paquistão

Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela explosão, que ocorre em meio a uma alta de ataques reivindicados por grupos militantes no oeste do país, aumentando os riscos para as forças de segurança antes das eleições nacionais marcadas para janeiro próximo.

O atentado suicida foi registrado em Mastung, distrito da conturbada província paquistanesa do Baluchistão, próximo à fronteira com o Afeganistão.

Segundo atentado em um mês

Esta é a segunda explosão ocorrida em Mastung neste mês. Em 14 de setembro, 11 pessoas, incluindo o líder do partido religioso Jamiat Ulema-e-Islam (JUI), Hafiz Hamdullah, ficaram feridas devido a uma explosão perto do veículo em que viajavam na autoestrada Quetta-Karachi.

Este mesmo grupo político sofreu um atentado suicida no final de julho passado durante um comício político, que deixou pelo menos 63 mortos e 120 feridos, e que foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico de Khorasan, braço local do grupo terrorista.

O Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã, é a maior e menos populosa província do Paquistão. Grupos étnicos separatistas, incluindo o Exército de Libertação do Baluchistão, travam uma guerra de insurgência contra o governo paquistanês.