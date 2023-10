Boate que pegou fogo na Espanha não tinha licença para funcionamento

A boate que pegou neste domingo (1º) na cidade de Múrcia, na Espanha, não tinha licença para funcionamento, disse o governo local.

O que aconteceu

Local do incêndio tinha recebido ordem de encerramento das atividades em janeiro de 2022. Segundo o secretário de Planejamento Urbanístico de Múrcia, Antonio Navarro, essa ordem foi dada porque a Prefeitura negou um pedido da boate para dividir o terreno em dois e mudar as atividades que eram realizadas no local.