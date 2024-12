Espanha assina acordo para reduzir jornada de trabalho sem apoio de empresários

Após meses de negociações, o governo espanhol assinou nesta sexta-feira (20) um acordo com os sindicatos para reduzir a jornada de trabalho de 40 para 37,5 horas semanais, mas sem o apoio dos empresários e com o risco de o Parlamento rejeitar a reforma.

"Hoje, mais uma vez, estamos escrevendo uma nova página no livro das grandes conquistas trabalhistas de nosso país", disse a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, responsável por comandar a reforma, após assinar o acordo com os dois principais sindicatos de trabalhadores, CCOO e UGT.

A ministra integra o partido de esquerda Sumar, aliado do Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez. No programa de governo conjunto, Sumar e Partido Socialista se comprometeram a reduzir a semana de trabalho de 40 horas para 37,5 horas, com uma primeira fase de 38,5 horas, sem redução do salário.