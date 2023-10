Exército de Israel diz que Hamas sequestrou soldados e civis

"Estamos em guerra e venceremos", disse o premiê israelense em pronunciamento publicado nas redes sociais mais cedo. "O inimigo pagará um preço que nunca conheceu", afirmou Benjamin Netanyahu. Ele acrescentou que também decidiu convocar reservistas e pediu aos cidadãos israelenses que sigam as instruções de segurança.

Pela manhã, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que o grupo islâmico palestino lançou uma "guerra" contra Israel. "Cometeu um grave erro", afirmou.

Governo brasileiro repudiou ataque a Israel

O governo brasileiro anunciou que, na condição de presidência do Conselho de Segurança da ONU, irá convocar uma reunião de emergência do órgão para lidar com a crise palestina. Segundo o Itamaraty, nenhum brasileiro foi morto nas zonas de conflito. A chancelaria brasileira estima que há 14 mil residentes brasileiros residentes em Israel, e 6 mil na Palestina.

Lula afirmou ter ficado "chocado" com os ataques realizados pelo Hamas em Israel. Ele disse ainda que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito.