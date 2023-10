Conflito Israel-Palestina: prédio cai ao ser atingido por força israelense

"Estamos em guerra e venceremos", disse o premiê israelense em pronunciamento publicado nas redes sociais. "O inimigo pagará um preço que nunca conheceu", afirmou Benjamin Netanyahu. Ele acrescentou que também decidiu convocar reservistas e pediu aos cidadãos israelenses que sigam as instruções de segurança.

Na contraofensiva de Israel, jornais locais da Faixa de Gaza dizem que mais de 200 palestinos foram mortos, enquanto 1.610 ficaram feridos.

Governo brasileiro repudiou ataque a Israel

O governo brasileiro anuncia que, na condição de presidência do Conselho de Segurança da ONU, irá convocar uma reunião de emergência do órgão para lidar com a crise palestina.

Lula afirmou ter ficado "chocado" com os ataques realizados pelo Hamas em Israel. Ele disse ainda que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito.