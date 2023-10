Netanyahu: 'Dias difíceis' virão pela frente, mas 'Israel vai vencer'

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu fez uma declaração à nação na noite de hoje (horário local), ao fim do 3º dia de conflitos entre o país e o grupo extremista Hamas, e prometeu "ganhar a guerra" e reduzir as bases do Hamas "a destroços".

O que disse Netanyahu?

"Juntos, nós vamos superar e, juntos, vamos ganhar. Estou dizendo para vocês honestamente: temos dias difíceis pela frente". Apesar do discurso bélico, Netanyahu também pediu "calma" por resultados e exaltou a "união" da nação neste momento.