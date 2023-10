Pai desaparece ao tentar salvar filha de ataque em festival em Israel

Gilad Peretz, o irmão de Maya, contou à CNN que quando o pai descobriu que estava tendo uma invasão do Hamas pelas fronteiras, decidiu pegar o carro e dirigir até o local da festa. Gilad lembra que seu pai chegou ao local do festival por volta das 8h30 (horário local).

Durante a viagem de carro, ele manteve contato por telefone com a família, mas a ligação foi cortada.

A família perdeu o contato do Mark Peretz pouco após ele chegar ao festival. "Ele pode estar sequestrado ou morto neste momento", lamentou Gilad.

O serviço de resgate israelense Zaka afirmou neste domingo (8) que ao menos 260 corpos foram achados no local do festival de música. "Estávamos ao telefone com ele e ouvimos tiros e não sabemos exatamente o que aconteceu', explicou a nora de Mark, Jessica Cohen, 24, ao jornal The New York Post. "Existem milhares de famílias como nós. São milhares de famílias em busca de seus entes queridos. Seus entes queridos podem ainda estar no deserto, podem estar escondidos em uma casa, nunca se sabe", acrescentou.

Maya não encontrou o pai. Ela conseguiu se esconder junto a um grupo de 12 pessoas e chegou em casa em segurança. "Meu pai é um lutador. Ele é um cara de família e apenas tentou salvar sua filha", afirmou Gilad Peretz.

Em uma publicação nas redes sociais, Maya criticou a falta de ajuda para encontrar o pai. "O que está acontecendo com o país? Por que é que ninguém me dá respostas? O meu pai Mark Mordechai Peretz está desaparecido desde sábado ao tentar me salvar da matança no Sul. Por que é que ninguém nos ajuda?"