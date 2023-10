Rubens Barbosa: Entrada de Hezbollah é o grande risco na guerra de Israel

Uma possível entrada do Hezbollah contribuiria decisivamente para o agravamento do conflito entre Israel e Hamas, afirmou o ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington Rubens Barbosa, em entrevista ao UOL News nesta segunda-feira (9).

Era previsível uma resposta como a que está sendo dada por Israel, com os bombardeios e essa ideia de cerco para a região da Faixa de Gaza. A grande complicação pode ser a entrada do Hezbollah e, segundo a narrativa ocidental, do Irã nesta crise. Este é o grande risco, porque poderia haver algum ataque ao Irã. Aí a situação sairia fora de controle. Rubens Barbosa, ex-embaixador

Considerado como uma organização terrorista, o grupo libanês Hezbollah é apoiado pelo Irã e tem laços com o Hamas. Em meio aos ataques ocorridos durante o fim de semana no sul de Israel, o Hezbollah também realizou uma ofensiva contra os israelenses perto da fronteira com o Líbano. Barbosa alertou para o agravamento dos conflitos na região e se mostrou pessimista.