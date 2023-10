De acordo com o Instituto para Economia e Paz, 2022 já havia sido o ano com o maior número de mortes em conflitos desde o genocídio em Ruanda, em 1994. Foram 238 mil, das quais 100 mil ocorreram na guerra no Leste da África, atingindo a região de Tigray. O segundo lugar foi da Ucrânia, com 83 mil.

Conflitos estão ainda cada vez mais internacionalizados, com 91 países envolvidos de alguma forma com situações de guerra ou confrontos no exterior. Em 2008, eram apenas 58 países nesta situação. Em 2022, o custo da violência chegou a US$ 17,5 trilhões, 13% do PIB do planeta. Mais de R$ 10 mil por pessoa, em perdas.

O valor é suficiente para erradicar a pobreza e a fome, dois sonhos da humanidade.

Mais de 70 anos depois da criação da entidade que tem como meta manter a paz no mundo, a realidade é que o sistema de segurança coletiva faliu.

Desde o final da Guerra Fria, nunca se gastou tanto em armas como hoje: mais de US$ 2,2 trilhões. Nunca tantas crises humanitárias ocorreram de forma concomitantes, com a ONU solicitando US$ 55 bilhões para sair ao resgate de 250 milhões de pessoas. Nunca, desde 1945, tantas pessoas estiveram deslocadas ou refugiadas como agora: 110 milhões.