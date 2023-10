Brasileiros em Gaza: pelo menos 26 pedem evacuação a governo brasileiro

A prioridade é garantir a passagem em segurança pelo ponto de Rafah, o único por qual é possível fazer a passagem. Porém, a passagem foi bombardeada três vezes pelas forças israelenses nas últimas 48h. Esse ponto de passagem é a única saída do enclave palestino que não é controlado por Israel.

Um ônibus deve levar os brasileiros até a cidade do Cairo, no Egito, quando a logística, a segurança e as autorizações forem acertadas. Em nota ontem (9), o Itamaraty afirmou que há pelo menos 40 brasileiros na Faixa de Gaza.

Comunicação no ponto de passagem depende do Egito e do Hamas, afirmou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, em entrevista à CNN Brasil. "O envolvimento dos egípcios como pessoas que podem ajudar a resolver esse assunto é muito importante", disse Zohar.

Aviões da FAB atuam no resgate de brasileiros em Tel Aviv, capital de Israel. O primeiro voo decolou de Tel Aviv com 211 passageiros e tem previsão de chegar a Brasília na madrugada desta quarta-feira (10). Até o momento, pelo menos 1.700 brasileiros pediram repatriação.

Imagem: Arte/UOL

4º dia de guerra: sobe número de vítimas em Israel e na Palestina

Israel afirmou ter bombardeado mais de 200 alvos na Faixa de Gaza na madrugada de terça (10). Segundo uma estimativa da ONU, o ataque ao território já atingiu 5.300 prédios, deixou quase 200 mil palestinos desabrigados e 610 mil sem água potável.