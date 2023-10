De armas feitas à mão a ogiva nuclear: o poderio militar de Israel e Hamas

Qual o poder militar de Israel?

O governo de Israel também não informa o poder total das Forças Armadas do país.

No entanto, um levantamento do IISS (Instituto Internacional de Estudos Estratégicos), uma think tank da Inglaterra, mostrou que Israel investiu US$ 24,3 bilhões (R$ 125 bilhões) na Defesa em 2021.

Esse foi o 15º maior gasto com Forças Armadas do planeta e o equivalente a 5,2% do PIB (Produto Interno Bruto) do país naquele ano.

A estimativa da IISS é que Israel conte com 169.500 membros das Forças Armadas na ativa e tenha um contingente de 465 mil na reserva. Parte dos reservistas foi chamado pelo governo após a declaração de Estado de Guerra no país.

Israel conta com equipamentos modernos e tecnológicos, como o "Domo de Ferro", que é um moderno sistema que permite identificar e abater mísseis inimigos que sobrevoam o território israelense.