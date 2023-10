Mais de 700 crianças foram mortas em Gaza em meio à guerra, diz Unicef

Ontem (13), Unicef já havia pedido um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A organização reforçou que as famílias estão sem comida, água, eletricidade e medicamentos após dias de ataques a todas as rotas de abastecimento. "A situação é catastrófica, com bombardeios incessantes e um aumento maciço no deslocamento de crianças e famílias", alertou em nota.

Ataque de Israel no norte de Gaza matou 70 pessoas — entre elas, crianças. Um bombardeio em uma "rota segura" indicada por Israel deixou 70 mortos em um comboio que fugia da região. Entre as vítimas, havia crianças e mulheres. Os civis foram atingidos por um míssil, segundo a BBC.

O assassinato de crianças deve parar. As imagens e histórias são claras: crianças com queimaduras horríveis, ferimentos por estilhaços e membros perdidos. E os hospitais estão completamente sobrecarregados.

James Elder, porta-voz da Unicef

Balanço da guerra

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.500 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.

O número de mortos em Gaza não para de subir com os bombardeios israelenses. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 2.215 mortos até amanhã deste sábado.