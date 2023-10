Novas descobertas no Egito incluem múmias, papiro e amuletos com 3.400 anos

Arqueólogos descobriram um cemitério que remonta ao Novo Reino do antigo Egito na necrópole de Tuna El-Gebel, na província de Minya, no sul do país, revelando múmias, amuletos, ornamentos e um papiro com 15 metros representando o Livro Egípcio dos Mortos.

O que se sabe:

O cemitério, datado de 3.400 anos atrás, ainda inclui caixões com os nomes de duas mulheres inscritos, e foi descoberto na área de Al-Ghuraifa, que fica 220 quilômetros ao sul da capital do país, Cairo, segundo anunciou o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito, no domingo.