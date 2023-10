Australiano sai no soco com canguru 'marombado' para salvar cão; veja

As imagens mostram o animal em pé e com parte do corpo para fora da água, segurando o cachorro pela cintura.

O homem, que filmou toda a ação, grita: "Vou dar um soco na sua cabeça", enquanto tenta resgatar o cão das garras do canguru. "Solta meu cachorro", ele diz, antes de dar um soco nas patas do animal, fazendo-o soltar o cão.

O marsupial, no entanto, não parece gostar da reação do homem e parte para cima dele, fazendo-o derrubar o celular no rio. Quando ele consegue recuperar o aparelho, o canguru está em pé, olhando fixamente para ele.

O homem então espirra água no animal, que avança novamente em sua direção, mostrando as garras das patas. Com o cão já perto da margem, a salvo, ele então se afasta do canguru, rindo da cena inusitada.

Músculos eram enormes, diz ex-policial

O homem foi identificado como Mick Moloney, um policial aposentado do estado de Vitória, na Austrália. Ele contou ao portal de notícias local BNN que curtia um dia tranquilo às margens do rio Murray, com seus cachorros, quando um deles foi apanhado pelo canguru