Netanyahu diz que Hamas, Irã e Hezbollah são 'eixo do mal' e promete vencer

"Essa ação vai resultar no deslocamento da população civil para o sul da Faixa de Gaza e vai permitir reforçar o cerco geral, tornando mais fácil para as Forças de Defesa de Israel operarem e destruírem a infraestrutura do Hamas", escreveu Katz nas redes sociais.

ONU alertou ontem que 2 milhões de pessoas estavam sem água potável na região. "As pessoas agora são forçadas a usar água suja de poços, aumentando os riscos de doenças transmitidas pela água. Gaza também está sob um apagão de eletricidade desde 11 de outubro, o que afeta o abastecimento", disse a entidade em comunicado.

Enquanto isso, sirenes de alerta antiaéreo soaram em Tel Aviv, no centro de Israel, e em Jerusalém, denunciando possíveis foguetes disparados da Faixa de Gaza. O braço armado do Hamas diz ter disparado "barragem de mísseis" contra as duas cidades.

Gaza sofrerá 'catástrofe' se não receber ajuda, diz OMS

A OMS (Organização Mundial da Saúde) disse hoje que a Faixa de Gaza vai sofrer uma "catástrofe" em 24 horas se não receber ajuda humanitária imediata.

Território está bloqueado devido à ausência de um acordo entre Israel e o Egito. O chefe regional da OMS, Ahmed Al Mandhari, disse que "restam 24 horas de água, eletricidade e combustível" em Gaza e classificou o que está por vir como uma "verdadeira catástrofe".