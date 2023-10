Israel em Guerra hoje (17/10): Veja últimas notícias e vídeos do conflito

A informação foi confirmada pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que reforçou o caráter de apoio do país ao governo israelense.

"O presidente Biden vai deixar claro, como ele já fez desde o massacre de mais de 1.400 pessoas, incluindo cerca de 30 americanos, que Israel tem o direito e o dever de defender o seu povo do Hamas", afirmou Blinken.

Novos ataques

As Forças de Defesa de Israel bombardearam 200 alvos do Hamas e da Jihad na Faixa de Gaza durante a madrugada desta terça-feira . Os alvos incluem uma sede do Hamas onde membros foram mortos e um banco usado pelo grupo extremista, de acordo com a FDI.

Segundo representantes palestinos, a guerra já causou 2.800 mortes e mais de 9.700 feridos em Gaza. Na Cisjordânia, território não controlado pelo Hamas, houve 54 mortes e mais de 1.250 feridos, de acordo com a Autoridade Palestina.

Em Israel, o governo afirma que houve mais de 1.400 mortes, a maioria por conta dos ataques no dia 7 de outubro. O país manteve a última atualização de que 199 pessoas continuam sendo mantidas como reféns pelo Hamas em Gaza.