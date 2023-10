OMS condena ataque a hospital em Gaza que deixou ao menos 500 mortos

Segundo a organização, o hospital era um de 20 que enfrentava ordens de evacuação emitidas por Israel, mas que são "impossíveis de serem cumpridas devido à insegurança, condição crítica de pacientes e falta de ambulâncias e pessoal".

A organização pediu também a "proteção ativa de cidadãos e cuidados de saúde" e a reversão de ordens de evacuação. "A lei humanitária internacional deve ser seguida, o que significa que cuidados de saúde devem ser protegidos e nunca atacados.", conclui.

Leia a nota na íntegra:

A OMS condena veementemente o ataque ao Hospital Al-Ahly Arab, no norte da Faixa de Gaza. O hospital estava operacional, com pacientes, profissionais de saúde e prestadores de cuidados e pessoas deslocadas internamente abrigadas. Os primeiros relatórios indicam centenas de mortos e feridos.

O hospital era um dos 20 no norte da Faixa de Gaza que recebiam ordens de evacuação dos militares israelenses. A ordem de evacuação tem sido impossível de ser executada dada a atual insegurança, o estado crítico de muitos pacientes e a falta de ambulâncias, pessoal, capacidade de camas do sistema de saúde e abrigo alternativo para os deslocados.

A OMS apela à proteção ativa imediata dos civis e dos cuidados de saúde. As ordens de evacuação devem ser revertidas. O direito humanitário internacional deve ser respeitado, o que significa que os cuidados de saúde devem ser ativamente protegidos e nunca visados.

Organização Mundial da Saúde, em nota sobre o bombardeio ao Hospital Al Ahli, na Faixa de Gaza

O número de mortos no ataque ao hospital foi divulgado pelo Ministério da Saúde local, administrado pelo Hamas. O grupo extremista acusou Israel e chamou o ato de "genocídio".

Israel, por sua vez, disse que informações de inteligência apontam que o bombardeio ocorreu após um disparo fracassado do grupo Jihad Islâmica, também combatido pelo país na região. O grupo não se manifestou sobre a acusação.