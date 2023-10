Israel autoriza entrada de ajuda humanitária pelo Egito após Biden pedir

A decisão acontece após o pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está em Israel.

"Diante do pedido do presidente [dos EUA, Joe] Biden, Israel não impedirá o envio de ajuda humanitária pelo Egito", indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acrescentando que a autorização valerá "na medida em que o abastecimento não chegue ao Hamas", que governa Gaza.

No caso de ajuda partindo de Israel, Netanyahu decidiu que qualquer envio está suspenso até reféns mantidos pelo Hamas sejam liberados.

Premiê disse que recebeu ajuda 'sem precedentes' dos EUA

Em um pronunciamento após a visita de Biden, Netanyahu disse que recebeu ajuda militar "sem precedentes dos EUA. Segundo ele, ajuda inclui "assistência que reforce ainda mais as nossas capacidades de guerra".

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, afirmou que não há passagem segura para a entrada de ajuda humanitária por meio da fronteira de Gaza com o Egito. Segundo ele, a região foi bombardeada e precisa de reparos antes que caminhões levando a ajuda possam passar.