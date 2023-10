Irã defende adoção de sanções e embargo a petróleo contra Israel

A proposta do Irã será debatida ao longo dos próximos dias pela OCI (Organização para a Cooperação Islâmica). A organização realiza uma reunião de emergência para discutir os ataques à Faixa de Gaza.

No X, antigo Twitter, o ministro Hossein Amir Abdollahian defendeu uma unidade global da humanidade contra Israel. Segundo ele, o "regime sionista", é um "falso regime mais odiado que o ISIS [Estado Islâmico na sigla em inglês]. "O tempo acabou", conclamou.

Ontem, Abdollahian relatou que também estava na pauta da reunião da OCI o envio de ajuda humanitária e o deslocamento forçado dos residentes de Gaza. O país defende ainda que seja formado um time de advogados para documentar crimes de guerra cometidos por Israel.

O Irã não tem relações diplomáticas com Israel.

Bombardeio a hospital

O posicionamento do Irã vem após o bombardeio de um hospital na Faixa de Gaza. Ao menos 500 pessoas morreram no ataque ao Hospital Batista Al-Ahly Arab, que fica no centro da Cidade de Gaza.