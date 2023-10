'Não sei quem está vivo', diz palestino-brasileiro que tem filhos em Gaza

"Fizeram um massacre contra civis"

O médico afirma que essa é uma guerra "de Israel contra o povo palestino". "O alvo de Israel sempre foram os civis. Eles fazem hospitais e escolas como alvos, isso é um crime inimaginável. É uma pena de morte para todos que estão nos hospitais."

O médico conta que nasceu no Hospital Batista Al-Ahly Arab, alvo do ataque que matou cerca de 500 pessoas no centro de Gaza. Seu pai passou por uma cirurgia no local bombardeado. "Entrei nesse hospital quando tinha 14 anos para visitá-lo durante a internação", afirma.

Shehada afirma que ficou "em choque" após receber a notícia. "Estava no carro. É muito difícil de explicar. Não conseguia falar nada, tudo me irritava, fiquei muito estressado. Não imagino o pior criminoso do mundo fazer isso."

No Brasil há 15 anos, o médico palestino-brasileiro nasceu na Faixa de Gaza. Ele diz que trabalhou como médico em países europeus e depois se mudou para São Paulo. Atualmente, vive com a mulher em Brasília.