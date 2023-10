Foguete que destruiu hospital adiou saída política da guerra, diz professor

O foguete que ceifou 500 vidas tinha um fim político. Esse fim político foi alcançado.

O professor analisa também que o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) contra a resolução do Brasil para pausar a guerra atrapalha a retirada de brasileiros de Gaza, mas não inviabiliza a operação.

A abertura dos corredores humanitários é necessário uma cautela grande, porque quando falamos de corredor humanitário, o Egito deixou claro: o ônibus com os brasileiros e com os americanos passam na fronteira com o Egito, porém os ônibus voltam acompanhados de caminhões, principalmente com remédios, foi aí que Israel vetou.

Israel quer imaginar uma política de força: 'Agora, vocês vão ceder, me devolver os reféns ou vou deixar vocês passando fome'. Essa realidade provoca as cenas que estamos vendo. Isso representa a vida.

Hamas acusa Israel pelo ataque

O Hamas e a Autoridade Palestina acusaram Israel pelo ataque. O país nega. O Hospital Al-Ahly Arab está no centro da cidade de Gaza e tinha, além de pacientes e profissionais de saúde, diversas pessoas deslocadas dentro de Gaza, que procuraram o local como um ponto seguro.