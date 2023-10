Fronteira de Rafah, entre Egito e Gaza, vai abrir amanhã, diz mídia egípcia

A passagem de fronteira na cidade de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, será aberta amanhã (20), segundo informações da mídia egípcia.

O que aconteceu

A imprensa do Egito noticia a abertura um dia após Israel autorizar a entrada de ajuda humanitária. O anúncio partiu do canal AlQahera News, veículo da mídia egípcia próximo dos serviços de inteligência do país.