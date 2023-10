Míssil dado pelos EUA à Ucrânia custa R$ 4 milhões e tem bomba polêmica

Em 2019, o governo americano assinou contrato com a Lockheed Martin de US$ 562 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões de reais) para produção de vários desses mísseis.

Segundo site Military Today, o míssil tem 4 metros de comprimento e 0,61 m de diâmetro, além de pesar 1,7 tonelada no lançamento. Conforme a Lockheed Martin, o míssil tem aprimoramento de GPS e carrega bombas de fragmentação — que espalham sub-bombas menores.

O ATACMS é um míssil que em sua versão mais potente pode atingir alvos a até 300 km de distância, e são projetados para "ataques profundos às forças inimigos", segundo o Exército dos EUA. Eles podem ser usados para atacar centros de comando e controle, defesas aéreas e locais de logística bem além da linha de frente.

Segundo o jornal Financial Times, inicialmente serão enviados a Kiev poucos ATACMS, e equipados com bombas de fragmentação, e não com uma única ogiva explosiva. Duas autoridades disseram que os Estados Unidos enviaram cerca de 20 mísseis para a Ucrânia, segundo o The New York Times.

A decisão pelo uso das bombas de fragmentação, um armamento controverso e banido por 111 países — mas não os Estados Unidos —, teria tido mais apoio no Pentágono, pois não reduziria os estoques americanos de mísseis do tipo com ogivas unitárias.

Até agora, a Ucrânia vem usando mísseis de curto alcance dos EUA, os Himars, e os mísseis de longo alcance produzidos pelo Reino Unido e pela França, o Storm Shadow.