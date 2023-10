EUA acusam grupo brasileiro Nova Resistência de fake news pró-Rússia

O Departamento de Estado dos EUA divulgou um documento acusando o movimento brasileiro Nova Resistência de propagar desinformação pró-Rússia.

O que aconteceu

O grupo foi citado em um documento do Departamento de Estado dos EUA, em que o governo norte-americano acusa integrantes de "terem conexões profundas com entidades e indivíduos no ecossistema de desinformação e propaganda russo". O órgão publicou hoje um documento de 28 páginas sobre o Nova Resistência.