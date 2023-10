Guerra na Ucrânia hoje: após 600 dias, EUA dão míssil que pode mudar o jogo

A invasão da Rússia à Ucrânia completou, nesta semana, 600 dias. O conflito, que envolve questões geopolíticas históricas passou a ficar meio "esquecido" no noticiário por causa da Guerra entre Israel e Hamas. No entanto, o que acontece no Leste Europeu traz consequências para todo o mundo. E, atualmente, a entrada mais forte dos Estados Unidos no conflito traz preocupações.

O que aconteceu:

Na última terça-feira (17), a Ucrânia iniciou ataques com o míssil balístico MGM-140 ATACMS (Sistema de Míssil Tático do Exército) que foram cedidos pelos Estados Unidos.