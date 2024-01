'Pensava que não tinha mais saída', diz brasileiro sequestrado no Equador

Brasileiro fazia o que os sequestradores pediam. "Eles mandavam eu gravar os vídeos pedindo dinheiro, cada vez mais, dizendo que eu estava sendo bem tratado, mas na verdade, não estava".

Thiago diz que sente que recebeu uma segunda chance para viver. "No momento do cativeiro, eu não chorei em nenhum momento, mas na libertação, sim. Me veio tudo de uma vez".

Ele falou que pretende enviar os três filhos ao Brasil. "Acho que vou em seguida, se eu decidir de uma vez, vamos todos juntos".

Thiago vive há cerca de três anos no país. Ele é natural de São Paulo. No Equador, o brasileiro tem uma empresa de churrasco.

Sequestro ocorreu em meio à onda de violência

Família chegou a enviar valores para sequestradores. Gustavo, filho de Thiago, disse que os criminosos pediam US$ 3.000 (R$ 14.720) para a soltura do pai. A família chegou a enviar pelo menos US$ 1.100 (cerca de R$ 5.400), relatou Gustavo.