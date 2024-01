Hamas anuncia em vídeo a morte de mais dois reféns israelenses

O grupo extremista Hamas divulgou um novo vídeo nesta segunda-feira (15) anunciando a morte de mais dois reféns israelenses.

O que aconteceu

Vítimas são homens sequestrados no dia 7 de outubro do ano passado. Eles foram identificados pela mídia de Israel como Yossi Sharabi, 53, e Itay Svirsky, 38.

Anúncio foi feito em vídeo por uma jovem israelense. As imagens mostram Noa Argamani, 26, dizendo que dois homens com os quais dividiu o cativeiro morreram. A mulher é a mesma gravada na garupa de uma motocicleta gritando: "Não me mate!", durante o ataque terrorista em Israel.