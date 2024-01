Presidente da Guatemala toma posse após atraso de 9 h no Congresso

O social-democrata Bernardo Arévalo assumiu a Presidência da Guatemala após nove horas de atraso e denúncias de tentativa de golpe.

O que aconteceu

Arévalo e sua vice Karin Herrera foram empossados de madrugada. A cerimônia de posse, prevista para ocorrer às 16 horas, atrasou nove horas por disputas políticas no Congresso.

O Congresso decidiu revisar as credenciais dos 160 novos deputados, especialmente os 23 eleitos pelo partido de Arévalo. No domingo (14), uma decisão judicial determinou que os deputados do Semilla só poderiam assumir o cargo como independentes já que a legenda foi suspensa a pedido do MP em agosto.