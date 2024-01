Homem é preso no Equador ao entrar escondido em quartel para roubar armas

Um homem foi detido no último sábado (13) ao entrar escondido nas instalações do quartel militar em Quevedo, no Equador. De acordo com o Exército, o objetivo do indivíduo era roubar armas que estavam no local e atacar os agentes. Seu nome não foi revelado pelas autoridades.

O que aconteceu

Soldados efetuaram a prisão em flagrante. O homem foi preso após invadir o quartel militar, na província de Los Ríos, por uma área com vegetação alta. Com ele foi encontrada uma sacola grande para guardar as armas.

Invasor pertence a facção criminosa. Após ser descoberto, o homem alegou ser membro do grupo Los Choneros, uma das 22 facções que foram declaradas terroristas pelo presidente do Equador, Daniel Noboa, em decreto assinado no dia 9.