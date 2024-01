Corpos carbonizados são rotina em porto do Equador disputado pelo tráfico

A ligação com cartéis mexicanos resultou na importação de métodos hediondos. Esquartejamentos, decapitações e corpos incinerados entraram na rotina das favelas ao redor do porto de Guayaquil. Máfias do Leste Europeu também atuam no país.

Três corpos carbonizados foram encontrados dentro de uma SUV Sportage branca consumida pelo fogo na terça passada (9). A polícia acredita que as vítimas nem tiveram o consolo da morte rápida. Todas estavam amarradas, o que indica que houve tortura.

O capitão Quilumba fala que ninguém se chocou aos saber que três pessoas foram carbonizadas. A reação mais comum foi uma curiosidade mórbida por detalhes — inclusive por parte de crianças.

Bombeiros de Guayaquil apagam o fogo de carro onde três pessoas foram incineradas Imagem: Divulgação

Metástase da violência

A combinação acesso fácil e segurança precária tornam o porto o paraíso dos criminosos. Mesmo com um posto de polícia na entrada do terminal.