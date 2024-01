Sakamoto: Milei queria evitar protestos, mas povo mostrou força com greve

Sakamoto lembra que o presidente argentino chegou a abrir mão de alguns pontos do pacote na tentativa de conseguir aprovação, contudo não deve ser suficiente com os parlamentares sentindo a força dos grevistas.

Ele mesmo abriu mão de muita coisa, de privatizar a petrolífera, para ver se passava, porque sentiu no termômetro do Congresso que do jeito que tá não passa. Mas, hoje o Congresso, sentindo o termômetro das ruas, pode criar novos problemas com o Milei e perceber: 'poxa, para que vou me queimar com esse pacote doidão que ele tá fazendo?'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

É uma notícia péssima para o Milei. Mas, dado que o pacote do Milei também resvalava em um autoritarismo bizarro com relação a cortes e basicamente prerrogativas democráticas como protestos, ou mesmo questões mínimas para a qualidade de vida das pessoas, a Argentina sai ganhando com isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Os protestos realizados nesta quarta-feira também colocam em xeque a medida criada pelo novo governo com intuito de impedir manifestações, segundo o colunista.

[A greve de hoje] Coloca em xeque aquele protocolo anti-piquete, anti-protesto do próprio presidente Milei e sua ministra de segurança pública, Patricia Bullrich. Existe na Argentina protestos que vão travar e fechar vias, até porque essa é a ideia de um protesto, se não incomodar não tá protestando. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL