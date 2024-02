Greta Thunberg recebeu 'aviso final' antes de ser presa, diz promotor

A prisão de Greta Thunberg em um protesto do lado de fora de uma conferência sobre petróleo e gás em Londres, em 2023, ocorreu após um "aviso final" da polícia à ativista climática sueca, que se recusou a deixar o local, disse o promotor do caso.

O que aconteceu

Promotor do caso disse que manifestantes se recusaram a desbloquear as entradas de um hotel. Thunberg, de 21 anos, foi presa em 17 de outubro enquanto protestava do lado de fora de um hotel onde o Energy Intelligence Forum estava recebendo líderes do setor de petróleo e gás.

Thunberg foi informada de que precisava sair ou seria presa. "Ela disse que ficaria onde estava e, por isso, foi presa", acrescentou o promotor. A detenção ocorreu por um delito previsto na Lei de Ordem Pública.