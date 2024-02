OceanGate processou ex-funcionário que denunciou problemas em submersível

Durante a reunião de quase duas horas, discutiu-se principalmente o sistema de monitoramento do casco do Titan, que envolvia testes acústicos para detectar falhas. No teste, sensores seriam colocados ao longo do casco para detectar rachaduras ou quebras no casco. Lochridge contestou a eficácia desses sensores, argumentando que não forneceriam tempo suficiente para reações dos pilotos em caso de falha iminente.

Lochridge foi demitido três dias após a reunião. Ele apresentou uma queixa à Osha (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional) alegando que a OceanGate violou a SPA (Lei de Proteção ao Marinheiro). A SPA é uma lei federal que proíbe retaliações contra marinheiros que participam de atividades relacionadas com o cumprimento das leis e normas de segurança marítima.