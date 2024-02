Brasileira grávida de seis meses morre atropelada na Irlanda do Norte

Ao menos 8.630 libras (equivalente a R$ 53.974,60) foram arrecadadas até as 15h50 desta quarta-feira (21). O objetivo inicial era de 3 mil libras.

"Em meio ao luto, Marcelo se depara agora com a difícil tarefa de organizar um funeral para sua esposa e ao mesmo tempo tentar dar apoio à filha e à família. Todos sabemos como as despesas funerárias podem ser avassaladoras e a última coisa que queremos é que Marcelo se preocupe com as finanças durante este período já doloroso", diz o texto na página.