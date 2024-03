Ex-embaixador dos EUA se declara culpado por ter espionado para Cuba

Acusações retiradas. Ainda segundo a AP, promotores retiraram 13 acusações, incluindo fraude eletrônica e declarações falsas. Rocha é ex-embaixador dos Estados Unidos na Bolívia.

Espião por 40 anos

Rocha admitiu ter trabalhado para Cuba durante "40 anos". Ele foi desmascarado ao realizar reuniões com um agente disfarçado do FBI que se passava por representante da Direção Geral de Inteligência de Cuba, de acordo com a denúncia.

Ex-embaixador celebrou suas atividades. Nas conversas, ele se referiu repetidamente aos Estados Unidos como "o inimigo" e aos seus contatos cubanos como "companheiros".

Ele foi detido em dezembro de 2023, na Flórida. "Esta ação expõe uma das infiltrações de maior alcance e duração no governo dos Estados Unidos por parte de um agente estrangeiro", disse o procurador-geral, Merrick B. Garland, no documento em que detalhou a acusação contra Rocha.

Com início das atividades em aproximadamente 1981, Rocha "secretamente apoiou a República de Cuba". Segundo a denúncia, norte-americano nascido na Colômbia atuou na "missão clandestina de coleta de informações de inteligência contra os Estados Unidos" organizada pelo governo cubano.