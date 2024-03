Josias: Netanyahu mata imagem de Israel com massacre de palestinos famintos

Tales Faria avaliou que o governo brasileiro "encontrou o tom sem cair na armadilha de Netanyahu" ao condenar os novos ataques de Israel aos palestinos. Para o colunista, apenas a queda imediata do primeiro-ministro israelense colocaria um ponto final às cenas de horror na Faixa de Gaza.

Antes, a culpa era só do Netanyahu e do governo de Israel por esse massacre. Começo a pensar que os judeus progressistas têm a obrigação de tirar o Netanyahu do poder. Enquanto ele estiver lá, vai ocorrer esse tipo de massacre. Tem que destituir o governo Netanyahu imediatamente. Não há condição de acabar com a guerra com ele no poder. Não tem mais que esperar; tem que derrubá-lo agora. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.