Golpe da mala: líbio-brasileiros presos na Turquia têm julgamento adiado

O casal tem dois filhos, ambos com menos de três anos. A defesa do casal não informou com quem as crianças estão.

Malas trocadas

Investigadores suspeitam que a etiqueta da bagagem de Ahmed tenha sido arrancada no dia do embarque dele, mas guardada para ser usada depois. A droga passou por um ônibus de transporte de passageiros, por uma carreta (que faz os transportes dentro do aeroporto) e por um galpão dentro de Guarulhos antes de ser colocada no avião, segundo informações dadas pela PF ao Fantástico. Na ocasião, o Aeroporto de Guarulhos afirmou que o manuseio das bagagens é responsabilidade das companhias aéreas.