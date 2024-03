Palestino perde 7 parentes, bebe água do mar para sobreviver e teme ataque

Preocupação constante. Essa é a sensação de Belal, de seus familiares e de todos os palestinos que vivem em Rafah. "As fronteiras de Gaza terminam aqui, então se quisermos evacuar, não temos mais para onde ir. Isso nos faz pensar sempre no que fazer caso entrem em Rafah."

Palestinos relatam falta de esperança na cidade. "Os israelenses disseram que Rafah estava segura, mas agora que ocuparam as cidades, querem se mudar para Rafah. Não vou me mudar para nenhum lugar porque preciso ficar próximo de um hospital. Minha mãe vai morrer sem assistência médica."

Opressão por parte do Hamas. Uma parte dos palestinos que vivem na Faixa de Gaza acusa o grupo extremista de corrupção e outros crimes. A população da região diz que, quando tentam fazer qualquer tipo de articulação contra membros do Hamas, são duramente reprimidos. Um palestino ouvido sob condição de anonimato disse que os integrantes do grupo atiram em pessoas contrárias ao Hamas.

Meninas palestinas enchem galões com água do mar para usar em um acampamento em Rafah Imagem: 24.jan.24AFP

A vida antes e depois do 7 de outubro

Belal era jogador de futebol antes do início dos conflitos do 7 de outubro do ano passado. "Costumava representar nosso país na seleção da Palestina". Antes da guerra, ele jogava no clube de Khan Yunis.