Áustria oferece mil euros para refugiados voltarem para a Síria após queda de Assad

O chanceler da Áustria, Karl Nehammer, anunciou, nesta sexta-feira (13), que o país oferecerá um "bônus de retorno" de 1.000 euros para incentivar refugiados sírios a voltarem à Síria após a queda do ditador Bashar al-Assad. Além disso, ele manteve a suspensão da análise de pedidos de refúgio de cidadãos sírios.

O que aconteceu

Karl Nehammer disse que o país precisa de seus cidadãos. "O país [Síria] agora precisa de seus cidadãos para ser reconstruído. Os procedimentos de asilo em andamento para cidadãos sírios na Áustria continuarão suspensos", escreveu, no X.

Os sírios são o maior grupo de solicitantes de refúgio na Áustria. De acordo com as Nações Unidas, quase 87 mil sírios receberam status de refugiado no país entre 2015 e 2024.