Vice argentina marca votação de reforma sem avisar Milei e causa atrito

Presidente teme derrota da medida. "Uma potencial rejeição do DNU [...] seria um grave retrocesso para os direitos e necessidades do povo argentino", escreveu. "O governo nacional espera que o poder legislativo não se deixe cativar pelo canto de sereia de quem pretende conquistar vitórias de curto prazo em detrimento do futuro de 45 milhões de argentinos".

Milei não foi consultado, nem recebeu explicação de porque foi contrariado, segundo fontes ouvidas pelo jornal argentino La Nación. A votação acontece hoje às 11h (horário de Brasília), e a expectativa é de "tensão máxima" entre os partidos governistas e de oposição.

O que é o 'decretaço 'de Milei?

Anunciado em 20/12, dez dias após a posse dele, o DNU reúne as bases para a implantação de um novo plano econômico. O texto também trata da privatização de estatais, como as Aerolíneas Argentinas, e fim dos limites para exportação.

Centrais sindicais fizeram greve geral em janeiro deste ano, e milhares de pessoas foram às ruas dizendo que "a pátria não se vende".